Pupovac: Problem je nepoštovanje odluka Ustavnog suda

ZAGREB – Lider SDS S i poslanik u saboru Milorad Pupovac izjavio je danas da je problem sa korišćenjem ustaških simbola u Hrvatskoj što se ne poštuju odluke Ustavnog suda u kojima jasno stoji da je njihova upotreba nedopustiva.

To je, kazao je Pupovac, jedna od retkih odluka Ustavnog suda koja se ne poštuje.

„To je sporno svima, samo je pitanje kako to postići. Razgovara se o tome, to je pred nama. Mi smo zauzeli stav, to je oblikovano u jednom zakonskom predlogu, to je polazište koje mi predlažemo kad je posredi uređenje te teme u zakonu“, rekao je Pupovac gostujući na zagrebačkoj N1 tv.

Razgovaraće, dodao je, sa onima koji o tome imaju drugačije mišljenje i nastojaće da se usaglase.

Dodao je i da to nije pitanje samo zakonske odredbe, to je, stiče, šira stvar.

Govoreći o odnosu vlade i predsednika Zorana Milanovića, Pupovac je rekao da odnos vlade i predsednika ne može biti u skladu s Ustavom ako ne postoji komunikacija.

Svako, ističe, pazi na to da sačuva instituciju koju predstavlja.

„Bojim se da stvari idu u tom pravcu da Zoran Milanović uspeva i gradi svoju popularnost u delu biračkog tela, ali nisam siguran koliko to koristi predsedniku Republike“, rekao je.

Misli, ističe, da Milanović retorikom, koja je neuobičajena, zapravo uživa simpatije na krajnjoj desnici, ali i dela levice.

„Sigurno je da ono što može biti dobro za Zorana Milanovića ne mora biti dobro za predsednika Republike”, zaključio je Pupovac.

(Tanjug)

