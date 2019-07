Pupovac: U HR se na Srbe primjenjuje politika vanrednog stanj

ZAGREB – Lider Samostalne demokratske srpske stranke (SDŠ) Milorad Pupovac izjavio je danas da postoje grupacije koje Hrvatsku žele da zadrže „u nekoj vrsti“ ratnog stanja u kome se uvek traži neko ko će biti dežurni ili trajni neprijatelj, kao i da se to dogodilo u Vukovaru sa ćirilicom i sa Srbima.

On je to rekao za zagrebačku N1 televiziju i dodao da dok se to ne promeni u samoj percepciji hrvatske većine i dok se ne vidi koliko je to ograničenje za demokratiju u Hrvatskoj, to ni SDŠ, ni on, ni Srbi u Hrvatskoj ne mogu da promene.

„Moramo se suočiti s činjenicom – ili ćemo imati mirnodopsko vreme u punom smislu te reči, u kojem zakoni neće biti suspendovani ili ćemo kazati – ok, još uvek živimo u nekoj formi vanrednog ratnog stanja, samo to moramo objasniti javnosti i svetu. Voleo bih da znam zašto se u Hrvatskoj prema Srbima primenjuje politika vanrednog stanja, suspenduju njihova prava i održava mržnja“, rekao je Pupovac.

Prema njegovim rečima, kada bi se ta pitanja mogla rešiti izlaskom iz koalicije i uskraćivanjem podrške, to bi bila najjednostavnija stvar za kojom bi posegnuo.

„Ali ja znam da se time ne bi ništa rešilo. Oni koji vode tu kampanju bi samo likovali – desničari iz crkvenih krugova, desničari iz nevladinih krugova, desničari iz političkih krugova bi samo likovali. Ovde se radi o suptilnom procesu borbe za širenje demokratskog procesa“, ocenio je Pupovac.

Upitan da prokomentariše smenu ministara u hrvatskoj vladi, Pupovac je rekao da je to dobro, ali da bi bilo dobro i da se to ranije desilo.

Kako kaže, vlada sada može rasterećenija da uđe u zadnjih godinu i po dana vladavine i posveti se politikama, a pre svega da se suoči sa „trendom netolerancije koja postoji u društvu, kao i sa spoljnopolitičkim izazovima“.

(Tanjug)