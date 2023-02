Putin kaže da Rusija suspenduje učešće u sporazum Novi START o nuklearnom razoružanju

Predsednik Rusije Vladimir Putin rekao je danas da Rusija suspenduje svoje učešče u sporazumu sa SAD o ograničenju nuklearnog naoružanja, takozvanom sporazumu Novi START, potpisanom 2010. godine, i zapretio je da će sprovesti nove nuklearne probe ako to prvo učine SAD.

Tim sporazumom se ograničava broj nuklearnih bojnih glava dugog dometa koje dve zemlje mogu da rasporede i ograničava upotrebu raketa koje mogu da nose atomsko oružje.

„Rusija suspenduje učešće u sporazumu START“, rekao je Putin tokom govora o stanju nacije i dodao da se Rusija još ne povlači potpuno iz tog ugovora.

Rekao je da Rusija mora da bude spremna da nastavi testiranje nuklearnog oružja ako SAD to prve učine.

Rusija i SAD su 2010. potpisali sporazum Novi START (Measures for the Further Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms) koji ograničava na 1.550 broj nuklearnih bojevih glava dugog dometa koje dve sile mogu da razmeste, kao i upotrebu projektila koji mogu da nose atomsko oružje. Sporazum dozvoljava uzajamno proveravanje nuklearnih baza i pomoćnih objekata.

Američko-ruski odbor formiran na osnovu sporazuma Novi START, poslednji put se sastao u oktobru 2021. godine, ali je Rusija u avgustu 2022. jednostrano suspendovala primenu odredaba o uzajamnom proveravanju nuklearnih baza, u znak protesta zbog podrške SAD Ukrajini.

Inspekcije američkih i ruskih nuklearnih baza na osnovu sporazumu Novi START obe strane su pauzirale zbog širenja korona virusa u martu 2020. godine.

(Beta)

