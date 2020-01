Putin obećao otvaranje centra za arhivska dokumenta o ratu

MOSKVA – Predsednik Rusije Vladimir Putin obećao je da će otvoriti centar za arhivska dokumenta o Drugom svetskom ratu.

„Zatvorićemo prljava usta koja neki lideri otvaraju preko brda kako bi postigli neposredne političke ciljeve. Zapušićemo usta istinitim informacijama“, rekao je Putin na sastanku s veteranima i predstavnicima patriotskih organizacija.

Predsednik je naveo primer Izraela koji ni na sekundu ne dozvoljava da se zaboravi Holokaust i podsetio da će narednih dana posetiti Izrael na otkrivanju spomenika žrtvama blokade Lenjingrada, preneo je Sputnjik.

„Veoma sam zahvalan ovoj inicijativi rukovodstva Izraela i svima koji su bili inicijator tog događaja. To je važan dogadaj. On podseća na žrtve Drugog svetskog rata i na one koji su dali odlučujući doprinos u porazu nacista“, rekao je šef države.

„Jevrejske društvene organizacije i rukovodstvo Izraela vrlo pametno radi, ne dajući da svet zaboravi žrtve Holokausta“, naglasio je Putin.

„Na žalost, medu žrtvama Holokausta je znacajan broj Jevreja iz Sovjetskog Saveza, ruskog naroda“, dodao je Putin, naglasivši da je najveće gubitke u Drugom svetskom ratu, skoro 70 odsto, podnela današnja Rusija.

U vezi s tim, Putin je saopštio da će Rusija formirati centar za arhivsku dokumentaciju, koji će biti otvoren i za ruske građane i za ceo svet.

„Zapušićemo pogana usta onima koji menjaju istoriju, predstavljaju je u lažnom svetlu i smanjuju ulogu naših očeva i dedova, naših heroja koji su poginuli, braneći svoju otadžbinu i praktično ceo svet od kuge“, izjavio je predsednik Rusije.

(Tanjug)