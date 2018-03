Putin priznao: Uživao sam da vrbujem dok sam bio obaveštajac

Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da je uživao da obavlja poslove vrbovanja dok je bio obaveštajac.

„Davno sam se time bavio, ali baš sam uživao. To je bio moj posao dugi niz godina“, kroz osmeh je ispričao Putin.

Upitan šta je obaveštajna služba govorila tada o Istočnoj Nemačkoj i kakve su prognoze bile, Putin je rekao da je to za njega teško pitanje.

„Ja sam u to vreme bio običan činovnik, nisam se bavio analitičkim poslovima i zato ne mogu konkretno da kažem kakve su informacije išle. To bi trebalo pitati Mihaila Gorbačova (poslednjeg lidera Sovjetskog Saveza)“, rekao je.

On je u filmu „Svetski poredak 2018“ govorio i o radu u obaveštajnim službama, istakavši da je to naporan posao.

„To su jedinstveni ljudi, pravi pojedinci. Prema ubeđenjima, intelektu i snazi volje to su baš jedinstveni ljudi. Za mene je posao u toj službi bilo neverovatno iskustvo“, zaključio je.

Ne dodiruje me to što me zovu zlikovcem

Ruski predsednik je rekao i da ga ne dodiruje činjenica da ga mnogi zapadni zvaničnici zovu „zlikovcem“.

„Pitajte zlikovce. To je mišljenje onih sa Zapada, doduše ne svih. Ako osećam da nisam skrenuo sa puta, da sve radim kako treba, onda me ništa ne interesuje“, rekao je.

(Sputnjik)