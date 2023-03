Putin: Rusija decenijama pokušavala da normalizuje odnose sa Ukrajinom

MOSKVA – Rusija je decenijama strpljivo pokušavala da normalizuje odnose sa Ukrajinom, ali se situacija promenila nakon državnog udara 2014. godine, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin, prenela je agencija TAS S.

„Mi smo decenijama strpljivo pokušavali da normalizujemo odnose sa modernom ukrajinskom državom“, rekao je Putin na sastanku sa radnicima fabrike aviona Ulan Ude.

„Situacija se dramatično promenila 2014. godine kada je izveden državni udar koji je podstakao Zapad“, istakao je Putin.

Prema njegovim rečima, Rusija se u odnosima sa Ukrajinom oslanjala na one koji su sebe smatrali delom velikog ruskog sveta, ali je 2014. godine počelo njihovo istrebljenje.

„Oslanjali smo se ne samo na stanovništvo koje govori ruski u Ukrajini. Tamošnja cela zemlja u suštini govori ruski. Oslonili smo se na one koji su sebe smatrali delom velikog ruskog sveta, delom naše kulture, delom našeg jezičkog okruženja i delom naše zajedničke tradicije. Oslonili smo se na ove ljude“, rekao je Putin.

On je naglasio da je „posle 2014. počelo fizičko istrebljenje onih koji su se zalagali za razvoj normalnih odnosa sa Rusijom“.

Putin je podsetio da kada se pojavio problem Krima, Rusija jednostavno nije mogla da ne podrži te ljude, navodi ruska agencija.

(Tanjug)

