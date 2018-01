Putnički avion skliznuo s piste, zaustavio se tik uz more (video)

Avion turske niskotarifne kompanije Pegazus skliznuo je sinoć sa piste po sletanju u turskoj pokrajini Trabzon, što je izazvalo paniku među putnicima, a fotografije incidenta obišle su svet.

Pilot je izgubio kontrolu nad avionom sa 162 putnika i članova posade, izleteo je sa piste, zaglavio se u blatu i malo je falilo da sklizne u more, preneli su turski mediji.

A passenger jet has skidded off a runway and become stuck in the mud on the edge of a cliff in Turkey. Read more here: https://t.co/iiHZxHhXvl pic.twitter.com/kmzAqVDx50

— Sky News (@SkyNews) January 14, 2018