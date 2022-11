Radman-Grlić: Zapadni Balkan jasno da se odredi

BUKUREŠT – Od država Zapadnog Balkana, s obzirom da sve žele da ostvare evropsku perspektivu, očekujemo da se jasno odrede kada je u pitanju osuda ruske agresije, nametanje sankcija Rusiji i izražavanje solidarnosti, rekao je danas u Bukureštu ministar spoljnih poslova Hrvatske Gordan Radman-Grlić.

Radman-Grlić je, po dolasku na konferencijus sefova diplomatija NATO, kazao da to određivanje ne može biti samo na rečima, već mora biti u delu.

„Naša su očekivanja usmerena zemaljama Zapadnog Balkana, budući da sve države žele ostvariti evropsku perspektivu, u čemu ćemo im pomoći, da se moraju jasno odrediti kada je u pitanju osuda ruske agresije, nametanje sankcija Rusiji i izražavanje solidarnosti. To mora biti evidentno i ne može biti samo rečima“, naglasio je on.

Zato je, kaže, važno jedinstvo, solidarnost i spremnost zemalja Zapadnog Balkana da podrže evropske vrednosti, evropsku zajedničku spoljnu i bezbednosnu politiku i sve demokratske vrednosti koje dele sve države članice EU, kao što je i Hrvatska, ali i članice NATO.

On je ukazao da je krizom koju je izazvala Rusija, ali i ruskim uticajem pogođen Zapadni Balkan.

Naglasio je, s tim u vezi, da je bitno što je na Minhenskoj liderskoj konferenciji, jasno ukazano koliko je potrebna prisutnost EU u jačanju demokratskih kapaciteta regiona, mobilnosti, povezanosti i energetske sigurnosti.

Radman-Grlić kaže da se skup ministara NATO održava u pravom trenutku, i da ima za cilj da se razgovara o načinima kako osnažiti zajedničku podršku Ukrajini, posebno imajući u vidu zimu koja je već stigla.

„Po prvi put ćemo to razgovarati sa budućim saveznicima Finskom i Švedskom o konkretnoj pomoći koja bi trebalo da bude dugoročna, održiva i primereno finansirana. Kasnije ćemo na drugoj sesiji čuti od ministra spoljnih poslova Ukrajine Dmitra Kulebe najnoviju situaciju u Ukrajini, čućemo prioritete i potrebe. Kako možemo dalje pomoći“, rekao je on.

Kazao je da je dobro što skupu prisustvuje i visoki predstavnik EU za spoljnu i bezbednosnu politiku Žozep Borelj, jer je, dodaje, koordinacija napora EU i NATO najvažnija.

„Kada govorimo o Hrvatskoj ona je od samog početka pomagala, i pomagaće politički, finansijski i vojno, koliko to bude potrebno. Danas ću to kazati na ovom skupu, kao što smo kazali“, najavio je on.

Radman-Grlić preneo je da će biti reči o kapacitetima NATO i odbrambenim izdvajanjima.

Podsetio je da je Hrvatska još od Samita u Velsu 2014. godine odlučila da izdvaja dva odsto BDP-a za odbranu i 20 odsto za modernizaciju vojske.

„Hrvatska se na osnovu tih izdvajanja nalazi među osam zemalja članica NATO koja ispunjava sve standarde. Ne treba zaboraviti ni činjenicu da sada izdvajamo 2,16 odsto za odbranu i 30,6 odsto za modernizaciju. To samo po sebi govori da snažimo odbranu, jačamo sigurnost, a snažimo i jačamo time i NATO savez“, zaključio je on.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.