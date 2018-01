„Raketaš“ sada želi da razgovara, videćemo!

Američki predsednik Donald Tramp ocenio je da eventualni razgovori između Severne i Južne Koreje imaju „mešovit potencijal“, a da sankcije uvedene Pjongjangu počinju da deluju.

„Sankcije i drugi pritisci počinju da ostavljaju velike posledice na Severnu Koreju. Vojnici opasno beže u Južnu Koreju“, napisao je Tramp na Tviteru, prenosi Rojters.

Sanctions and “other” pressures are beginning to have a big impact on North Korea. Soldiers are dangerously fleeing to South Korea. Rocket man now wants to talk to South Korea for first time. Perhaps that is good news, perhaps not – we will see!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 2, 2018