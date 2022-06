Rama: Osetio sam nemoć EU, izgubljen duh prosirenja

GETVAJG – Na nedavnom Samitu EU sa liderima Zapadnog Balkana osetio sam nemoć evropskih lidera usled realne situacije, u kojoj jedna zemlja NATO, Bugarska, drži druge kao taoce, i to je pokazalo izgubljeni duh proširenja, istakao je danas premijer Albanije Edi Rama na Evropskom forumu Vahau u austrijskom samostanu Getvajg.

On je kazao da žali Evropsku uniju, da je na Samitu izneo svu frustraciju građana Balkana, i dodao da se ne radi samo o ljudima na Balkanu, već na kraju o EU.

Izrazio je nadu da će odluka bugarskog parlamenta biti prihvaćena od Severne Makedonije.

„Međutim, u svemu tome se ne radi samo o Bugarskoj, već ekstremnom izrazu gubljenja duha proširenja. Izgubili smo nešto što moramo brzo pronaći. Čujemo često sada da je Vladimir Putin veoma bolestan, i to može biti istina ili ne, ali na drugoj strani ne čini mi se da je EU u najboljem zdravstvenom stanju“, podvukao je Rama.

Ocenio je da Evropa nije dobro zaštićena od opasnosti koje se naziru na horizontu.

„Ne izgleda kao da će sledeća zima biti jednostavna. Jedinstvo u EU, koje postoji oko Ukrajine, jeste nešto što se ne treba smatrati nečim što se podrazumeva. Sve manje ljudi je spremno da od nečeg odustane. Ovaj deo sveta je bogat, a bogatima reći morate da se pripremite na visoku inflaciju, visoke cene, nije lako i neće prihvatiti“, naglasio je on.

Rama je ukazao da je Balkan okružen granicama EU.

„EU je prva geografska realnost u istoriji geografske karte, gde postoje dve granice, jedna unutrašnja i jedna spoljna. U sredini nalazimo se mi – Balkan“, dodao je on.

Rama je kazao da je Austrija jedna od malobrojnih zemalja koja zna šta je Balkan, koja ima viziju za taj region, i zna da treba nešto aktivno učiniti.

„Ono što se desilo sa Bugarskom bio je simbol kako je transformisano proširenje, gde su kidnapovane druge države zbog internih problema“, naglasio je on.

Rama je kazao da ga raduje što je Ukrajina dobila status kandidata, kako je kazao, „dobili su pilulu protiv depresije“, što je dobro za neko vreme, ali onda mora da se suoče sa realnošću.

„Nadam se da će Ukrajinci usmeriti svoj pogled na Severnu Makedoniju, koja 17 godina ima status kandidata. Normalno je da se sa kandidatiam razgovara. Ne može biti neko kandidat za ženidbu i da mu se kaže nismo spremni da sa tobom razgovaramo“, kazao je on.

Status kandidata treba da znači da se ta zemlja shvata kao ozbiljan partner, rekao je Rama.

Ukrajinci, prema njegovim rečima, zaslužuju podršku, jer zaustavljaju nekog ko želi da promeni svetski poredak.

Rama je istakao da saradnja mora postati norma, a četiri slobode EU zajednički model života.

„Čuli ste možda da je to težak proces, želimo taj proces primeniti kroz „Otvoreni Balkan“. To je instrument koji je potreban za primenu Berlinskog procesa. I to je ono što ćemo činiti ubuduće“, dodao je on.

Rama je kazao da problemi istorije postaju nerešivi kada političari pokušaju da ih reše.

„Na Balkanu postoji osobina da proizvodimo više istorije nego što možemo savladati. Ali postoji i istorija saradnje. Što više pokušavamo da se odvojimo ne uspevamo“, rekao je Rama.

(Tanjug)

