Rodić: Referendum šansa za prekrentnicu u pravosuđu

BEČ – Ambasador Srbije u Austriji Nebojša Rodić istakao je da građani traže efikasno i nezavisno pravosuđe, a referendum, koji se u nedelju održava, po prvi put i izvan matice, tome otvara vrata.

„U Srbiji će se u nedelju održati referendum o izmenama Ustava i to samo u delu koji se odnosi na područje pravosuđa. To je istovremeno i revolucionarna promena funkcionisanja sudske grane vlasti, ali i preduslov za reforme u evrointegracijskim procesima naše zemlje. Ove promene se tiču promene sudija i tužilaca, i treba da omoguće nezavisnost pravosuđa, što je jedan od najvažnijih uslova za reformu u području vladavine prava“, naglasio je on.

Rodić je ukazao da je ova u dosadašnjem pregovaračkom procesu na našem putu ka EU predstavljala usporavanje.

„Referendumsko pitanje jeste ‘da li ste za potvrđivanje Akta o promeni Ustava Republike Srbije?’ Šta se menja? Predloženim promenama Ustava biće isključeno učešće politike prilikom odlučivanja o sudijama i tužiocima, jer je predviđeno da sudije, predsednike sudova, bira isključivo Visoki savet sudstva, dok će tužuioice birati Visoki savet tužilaca“, objasnio je on.

Rodić je ukazao da je Venevcijanska komisija dala pozitivno mišljenje na predložene ustavne amandmane, navodehci da su u skladu sa evropskim standardima.

„Na ovom izjašnjavanju putem referenduma prema obaveštenju Republičke izborne komisije, izjašnjavaće se 6.510.233 građana Srbije, a ono što je za nas važno koji smo u Austriji, jeste da je po prvi put mogućnost izjašnjavanja putem referenduma data i onima koji žive u inostranstvu“, rekao je on.

Prema njegovim rečima, „ambasada Srbije neposredno po raspisanom referendumu, a to je bilo 30.novembra, i vesti koju je objavilo Ministarstvo spoljnih poslova, učinila je dostupnim svim građanima Srbije u Austriji da se mogu prijaviti za izjašnjavanje na zakazanom referendumu“.

„Tu mogućnost iskoristio je jedan broj naših građana i oni će se u nedelju od 7 do 20 sati, u Konzularnom odeljenju Ambasade u Beču odrediti se prema referendumskom pitanju“, istakao je on.

Rodić je naglasio da je izjašnjavanje građana pitanje vezano za budućnost zemlje i da se ovog trenutka daje odgovor hoćemo li nastaviti da hodamo evropskim putem.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.