Rogov: Isključenje struje nuklearki Zaporožje nije u vezi sa granatiranjem

ZAPOROŽJE – Ruska vojna uprava dela Zaporoške oblasti u Ukrajini demantovala je da je do prekida snabdevanja strujom nuklearne elektrane Zaporožje došlo zbog ruskih udara.

Predsednik pokreta „Mi smo uz Rusiju“ Vladimir Rogov saopštio je da je ukrajinska strana jutros potpuno obustavila isporuku električne energije nuklearnoj elektrani Zaporožje i da to nije u vezi sa ruskim udarima.

„U 04.53 isključen je poslednji dalekovod koji je napajao nuklearnu elektranu Zaporožje. Trenutno je nuklearna elektrana potpuno bez struje iz spoljnih izvora. To nema veze sa granatiranjem, u okrugu se nije desilo ništa što bi dovelo do isključenja. To je prosto nemoćna zloba Kijeva“, rekao je Rogov, prenosi list Izvestija.

Ukrajinske vlasti su prethodno saopštile da je usled udara nuklearna elektrana Zaporožje, koja je pod kontrolom Moskve, ostala bez napajanja električnom energijom.

Rusija je jutros izvela masovne raketne i udare dronvoima na više oblasti u Ukrajini.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.