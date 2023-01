Rojters: SAD štapom i šargarepom žele da smanje rekordne migracije sa Kube

VAŠINGTON – Kubancima koji pokušavaju da pobegnu od ekonomske krize kod kuće i presele se u SAD otvaraju se nove mogućnosti nakon što je Vašington pokrenuo proces kompletne obrade useljeničkih viza i druge konzularne usluge za građane ove ostrvske države.

Ambasada SAD je suspendovala 2017. godine određene konzularne usluge nakon što je nekoliko zaposlenih u američkom diplomatskom izaslanstvu na Kubi obolelo od nepoznate bolesti koja je nazvana „Havana sindrom”, preneo je Rojters.

Bajdenova administracija zajedno sa ovim je uvela novi set pravila na američko-meksičkoj granici koja dramatično smanjuju mogućnosti Kubanaca da u SAD uđu kao migranti, navodi britanska agencija.

Novi propisi blokiraju Kubance na granici, kojima je blokirana ruta do Sjedinjenih Država koju su mnogi favorizovali: let za Nikaragvu, koja je Kubancima ukinula vize 2021. godine, a zatim kopneno putovanje na sever kroz Centralnu Ameriku i Meksiko do granice.

Novim propisima otvara se put za legalan ulazak u SAD, sa ciljem da se uvede red u rekordni egzodus tokom 2022. godine od više od 220.000 kubanskih migranata koji su pristigli na američko-meksičku granicu.

U oktobru 2022. Vašington je uveo sličan pristup „šargarepe i štapa“ migrantima iz Venecuele, a broj njenih državljana koji su pristigli na jugozapadnu granicu SAD, pali su sa 1.100 dnevno na manje od 200 dnevno za samo nedelju dana, pokazuju američki podaci, navodi Rojters.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.