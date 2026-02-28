Rojters: Ubijen iranski vrhovni vođa, ajatolah Ali Hamnei

Iranski vrhovni vođa, ajatolah Ali Hamnei ubijen je danas u američko-izraelskom napadu na Iran, saopštio je neimenovani izraelski visoki zvaničnik, prenela je agencija Rojters (Reuters) na svom sajtu.
Iranske vlasti za sada nisu potvrdile vest, dok je izraelski zvaničnik rekao i da je pronađeno telo ubijenog Hamneija.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je ranije danas da postoje znaci da je ajatolah Ali Hamnei mrtav, preneli su francuski mediji Mond (Le Monde) i Figaro.
„Jutros smo u iznenadnom napadu uništili kompleks tiranina Hamneija u srcu Teherana. Postoji mnogo znakova da ovog tiranina više nema“, rekao je Netanjahu u televizijskom obraćanju.
Izraelski premijer je dodao da će zajednički američko-izraelski napadi na Iran biti nastavljeni „koliko god bude potrebno“.
Posle izjave Netanjahua, neki stanovnici Teherana su izašli na ulice da slave, dok su neki aplaudirali sa prozora i balkona svih domova.
Hamnei (86) bio je na čelu Irana od 1989. godine.
(Beta)
