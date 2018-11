RSE: Mađarski MUP bez podataka o kretanju Gruevskog

BEOGRAD – Mađarsko ministastvo unutrašnjih poslova saopštilo je danas da ne razpolaže podacima o tome iz koje zemlje i preko kog graničnog prelaza je bivši makednoski premijer Nikola Gruevski, ušao u tu zemlju.

U pisanom odgovoru Radiju Slobodna Evropa, mađarska policija tvrdi da nema podatke o tome zašto i da li je Gruevski koristio diplomatske automobile, kao ni to gde je predao zahtev za politički azil.

U odgovoru mađarskog MUP-a, koji je potisao zamenik državnog sekretara za koordinaciju i upravljanje Bence Bodnar, jasno navodi da „odgovore na zahtev (RSE) Ministarstvo unutrašnjih poslova ne poseduje“.

RSE je 16. novembra uputila slične zahteve i kabinetu premijera Viktora Orbana, kao i Ministarstvu spoljnih poslova te zemlje. Odgovore od ovih institucija RSE, kako se navodi, još nije dobio.

Ovaj podseća da je prema navodima medija iz Mađarske, Nikola Gruevski dobio je politički azil, a njegov put do Mađarske još uvek nije poznat.

Gruevski je u Makedoniji pravosnažno osuđen na dve godine zatvora zbog nepravilnosti prilikom kupovine blindiranog vozila za potrebe vlade.

On je početkom novembra trebalo da se javi na odsluženje te kazne, ali je pobegao iz države u kojoj je u periodu od 2006. do 2016. godine obavljao premijersku funkciju.

(Tanjug)