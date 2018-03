Rusi dolaze: Hilari pozvala Trampa da zaštiti SAD (foto)

Bivša državna sekretarka i bivša kandidatkinja za predsednika SAD Hilari Klinton obratila se američkom lideru Donaldu Trampu sa pozivom da se država zaštiti od „Rusa koji i dalje dolaze“.

„Govorim to kao bivša državna sekretarka SAD i Amerikanka: Rusi i dalje dolaze. Naša obaveštajci podstiču Trampa da dejstvuje“, napisala je Klintonova na Tviteru.

I say this as a former Secretary of State and as an American: the Russians are still coming. Our intelligence professionals are imploring Trump to act. Will he continue to ignore & surrender, or protect our country?https://t.co/Z6uaSCgdF6

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) February 28, 2018