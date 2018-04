Rusija razvila tri tipa oružja koja stavljaju tačku na neprikosnovenost dronova

Ruski odbrambeni koncern „Automatika“ razvio je tri najnovija tipa naoružanja za radio-elektronsku borbu protiv dronova — prenosne verzije „Piščalj“ i „Sapsan“, kao i stacionarni „Taran“, koji su u stanju da ih otkrivaju, prate i obaraju.

Prema rečima glavnog inženjera Sergeja Širjajeva, oružje funkcioniše tako što direktno utiče na radio-vezu sa dronovima — blokira daljinsko upravljanje, ometa navigaciju i resetuje učitane podatke.

„Efekat je da dron jednostavno poludi. Ako je u pitanju dron sa četiri elise, on jednostavno ostaje da visi u vazduhu, nakon čega ga vetar izbacuje iz balansa i dron pada. U slučaju da je dron sa krilima, on počinje nekontrolisano da gubi visinu dok ne udari u tlo“, objašnjava on.

Najmoćniji je „Sapsan“, precizira Širjajev, koji je u stanju da otkrije dron na udaljenosti od preko 100 kilometara i da ga obori ili da preda svu neophodnu informaciju PVO sistemima.

Na drugom mestu je „Taran“, koji je izuzetno efikasan u slučaju masovnog napada dronovima. To oružje je u stanju da iznad objekta koji se brani napravi nevidljivu kupolu prečnika skoro jednog kilometra koju dron ne može da probije.

Sa druge strane, „Piščalj“ je izuzetno praktičan za borbu u pokretu, budući da je naprava teška svega tri kilograma.

Širjajev navodi i da su trenutno u toku ispitivanja, a predviđa se da će serijska proizvodnja krenuti najkasnije krajem godine.

