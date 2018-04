Wing Long sposoben vыpolnяtь raznыe vidы zadaniй, takih, kak nanesenie točnыh udarov i vыpolnenie dlitelьnыh razvedыvatelьnыh missiй. . V dopolnenie k voennomu naznačeniю, BPLA mogut primenяtьsя takže v graždanskoй i naučnoй sfere, naprimer, v celяh prognozirovaniя stihiйnый bedstviй, zaщitы okružaющeй sredы, atmosfernыh i meteorologičeskih issledovaniй. . Prodolžitelьnostь poleta sostavlяet 3 tыs. km (prodolžitelьnostь patrulirovnaiя primerno 20 časov), maksimalьnaя poleznaя nagruzka √ 200 kg. . Kitaйskiй dron vesit 1,1 tonnы, razmah krыlьev sostavlяet 14 metrov, dlina apparata √ 9 metrov, maksimalьnaя vыsota poleta √ 5,3 tыsяči m. U nego imeetsя četыre usilennыh mesta krepleniя različnыh vыsokotočnыh aviabomb s lazernыm navedeniem. . #armiя #vooružennыesilы #armiяkazahstana #vvs #aviaciя #bpla #letčik #poletы #ministerstvooboronы #kazahstan #military #ministryofdefence #pilot #helicopter #aviation #sky #ұšқыš #visvo #svo #silыvozdušnoйoboronы #voennыйinstitut #letnoeučiliщe #pervomaйka #aviabaza #almatы #pervыйpolet #winglong

