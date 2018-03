Rusija u suzama: U požaru stradalo celo odeljenje osnovaca (foto)

Novi bilans žrtava požara u tržnom centru „Zimska višnja“ je 64 osobe, među kojima ima i mnogo dece. Kako mediji prenose, celo odeljenje osnovne škole nestalo je u požaru, a za sada potvrđena je smrt osmoro dece.

Neka od dece zarobljena u trgovačkom centru navodno su nazvala svoje roditelje ili se obratila svojim prijateljima na društvenim medijima. Posebno je jeziva poruka jedne 13-godišnje devojčice.

– U vatri smo. Ovo je možda oproštaj – napisala je Marija Moroz (13) ruskoj društvenoj mreži VKontakte.

Među žrtvama je navodno i celi razred jedne osnovne škole.

Naime, osmoro dece je sa svojom učiteljicom došlo na izlet u Kemerovo. Učiteljica je odlučila da prošeta po trgovačkom centru i ostavi decu u bioskopu da gledaju crtani film, odakle najverovatnije nisu uspeli da izađu. Jedna od devojčica, Viktorija Počankina, pozvala je tetku usred požara.

– Vrata su blokirana. Ne mogu da izađem, ne mogu da dišem. Tetice, reci celoj porodici da ih volim. Reci mami da sam je volela… – poslednje su reči devojčice koje su preneli lokalni mediji.

Ostali se trenutno vode kao nestali. Porodice i prijatelji žrtava objavili su njihove fotografije na društvenim mrežama, gde mole za informacije o nestalima.

Nije poznat ni tačan uzork tragedije. Neki očevici tvrde da je vatra izbila na dečjem igralištu nakon što je jedno od dece zapalilo trambolinu upaljačem, a prema drugoj verziji do požara je došlo nakon kvara na električnim instalacijama.

At least 53 people are dead and dozens injured after a fire at a shopping center in the Siberian city of Kemerovo on Sunday, Russian State Media says https://t.co/TWuYToZKg2 pic.twitter.com/J83UMwQFnh

— CNN International (@cnni) March 26, 2018