Ruska PVO oborila iznad Krima raketu lansiranu iz Ukrajine

KIJEV/MOSKVA – RAKETA LANSIRANA IZ UKRAJINE oborena je iznad Feodosije na istočnoj obali Krima, izjavio je danas lider Krima Sergej Aksjonov.

„Raketa lansirana iz Ukrajine oborena je iznad Feodosije“, napisao je Aksjonov na Telegramu.

Savetnik Aksjonova za informacionu politiku Oleg Krjučkov prethodno je saopštio da su, prema preliminarnim informacijama, danas delovali sistemi PVO u oblasti Feodosije na obali Krima.

Fragmenti oborene rakete pali su u naselje na Krimu, a nisu izazvali povrede ili štetu, rekao je Krjučkov.

Ukrajina je poslednjih sedmica nekoliko puta pokušala da napadne krimsku infrastrukturu dronovima, podseća TAS S.

Fragmenti ukrajinskog drona su 21. marta povredili jednu osobu i oštetili nekoliko zgrada.

Ukrajinske bespilotne letelice su 22. marta pokušale da uđu u zaliv Sevastopolja, ali je Crnomorska flota odbila napad, dok je 29. marta u blizini Simferopolja oboren dron, koji se srušio u polju, pri čemu nije bilo povređenih ili štete.

UKRAJINSKI PREDSEDNIK Volodimir Zelenski rekao je da smatra da „deokupacija“ Krima nema alternativu, ne samo za Ukrajinu, već i za ceo svet.

„Za red u svetu zasnovan na konvencijama i Povelji UN, a ne na zločinačkim navikama ubica, silovatelja i pljačkaša koje Rusija pokušava da širi“, rekao je Zelenski u Kijevu na iftaru – večeri tokom muslimanskog meseca Ramazana, prenosi Interfaks Ukrajina.

Prema rečima Zelenskog, Ukrajina će se vratiti na Krim i tada će se mir vratiti u svet.

AMERIČKI DRŽAVNI SEKRETAR Entoni Blinken odbacio je ideju o pregovorima o prekidu vatre između Ukrajine i Rusije u ovom trenutku.

„Za neke, ideja o prekidu vatre može biti primamljiva i ja to razumem. Ali, ako se to svodi na praktično ratifikaciju ruskog zauzimanja značajnih ukrajinskih teritorija, onda to ne bi bio pravedan i trajni mir“, rekao je Blinken za medijsku grupu Funke, prenosi Tagešsau.

Prema oceni Blinkena, Rusija bi mogla da pregrupiše trupe i posle određenog vremena ponovo napadne.

Američki zvaničnik ističe da Rusija mora da dođe do tačke u kojoj je spremna da se upusti u konstruktivne pregovore, navodeći da cilj mora biti pravedan i trajan mir.

AMERIČKO MINISTARSTVO PRAVDE pokrenulo je istragu o mogućem „curenju“ poverljivih dokumenata Pentagona o pomoći SAD i NATO-a Ukrajini, koji su postavljeni na nekoliko sajtova društvenih medija, ali su možda izmenjeni ili korišćeni kao deo kampanje dezinformacija.

Dokumenti, koji su objavljeni na društvenim mrežama, kao što je Tviter, označeni su kao tajni i datirani su od 23. februara do 1. marta i pružaju detalje o isporuci naoružanja i opreme Ukrajini sa preciznijim rokovima i količinama nego što SAD generalno objavljuju, preneo je AP.

Agencija navodi da to nisu ratni planovi i da ne pružaju detalje o planiranoj ofanzivi u Ukrajini, kao i da pojedine netačne informacije, uključujući procene gubitaka ruskih vojnika, koje su znatno niže od cifara koje su javno objavili američki zvaničnici, navode pojedine zvaničnike i analitičare da dovedu u pitanje autentičnost objavljenih dokumenata.

MINISTAR ENERGETIKE UKRAJINE German Galuščenko potpisao je dokument kojim se omogućava početak obnavljanja izvoza električne energije u uslovima kada postoji višak.

Galuščenko je naveo da ukrajinski energetski sistem radi gotovo dva meseca bez ograničenja i da je to postignuto zahvaljujući radu energetskih inženjera i međunarodnih partnera, koji su pomogli da sistem bude obnovljen, prenosi Interfaks Ukrajina.

„Najteža zima je prošla. Sledeći korak je otvaranje izvoza električne energije, što će privući dodatna finansijska sredstva za neophodnu obnovu oštećene energetske infrastrukture“, rekao je Galuščenko.

POKUŠAJ RUSIJE da unazadi energetski sistem Ukrajine „verovatno je propao“, saopštilo je britansko ministarstvo odbrane.

U saopštenju se navodi da je ruska kampanja za razbijanje jedinstvenog energetskog sistema Ukrajine tokom proteklog zimskog perioda „vrlo verovatno propala“.

Napadi velikog dometa na ukrajinsku energetsku infrastrukturu postali su retki od početka marta, ističe ministarstvo u najnovijem izveštaju objavljenom na Tviteru.

U izveštaju se napominje da će se energetska situacija u Ukrajini „verovatno poboljšati“ sa dolaskom toplijeg vremena.

