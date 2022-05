Ruski diplomata u UN podneo ostavku zbog rata u Ukrajini

Ruski diplomata u UN Boris Bondarev saopštio je danas da je podneo ostavku zbog rata u Ukrajini.

„Tokom dvadeset godina moje diplomatske karijere video sam razna skretanja u našoj spoljnoj politici, ali nikada se nisam toliko postideo moje zemlje kao 24. februara ove godine“, saopštio je Bondarev, koji je do sada obavljao službu u Kambodži i Mongoliji, i bio je zadužen za ulogu Rusije na Konferenciji o razoružanju u Ženevi.

Bondarev je u razgovoru za Asošiejted Pres potvrdio da je predao ostavku ruskom ambasadoru Genadiju Gatilovu, koji nije dao komentar.

„Nepodnošljivo je to što moja Vlada upravo radi. Kao državni službenik, morao bih da podelim deo odgovornosti za to, a ja to ne želim. Da li brinem o mogućoj reakciji Moskve? Moram da brinem o tome“, izjavio je Bondarev i dodao da nisu sve ruske diplomate huškači na rat.

(Beta)

