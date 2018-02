Ruski general: Američki razarači biće „na nišanu“

Dva američka razarača koja se trenutno nalaze u Crnom moru ne predstavljaju ozbiljnu pretnju za Rusiju, koja ima mnogo značajniju grupu u regionu. Osim toga, stalno ih pratimo, izjavio je za Sputnjik bivši komandant Baltičke flote (2001-2006), admiral Vladimir Valujev.

„Smatram da ti razarači na tuđem bojištu neće predstavljati posebnu pretnju… Ta dva broda biće na nišanu, to je sigurno. Ako budu pokazivali negativna ili provokativna dejstva, u zavisnosti od stepena drskosti i štete dobiće kao odgovor ono što su zaradili“, istakao je Valujev.

Prema njegovim rečima, Crnomorska flota određuje takozvane „prioritetne objekte“. To mogu da postanu i dva američka razarača koja se nalaze u Crnom moru. Na komandnom punktu flote u realnom vremenu se prikazuju podaci sveobuhvatnog obaveštajnog sistema.

„Izviđanje je svemirsko, satelitsko, lokatorsko, taktičko, odnosno vrši se nad ratnim brodovima, podmornicama, kao i nad civilnim brodovima koji tuda prolaze“, dodao je Valujev.

Ekspert je rekao da je svrha pojavljivanja dva američka broda u Crnom moru provokativna i da odvraća ruske snage.

„Oni kažu da povećavaju svoje prisustvo kako bi pomogli Ukrajini. Pošto Krim povećava vojnu grupu, konkretno podmornice, Sjedinjene Američke Države su navodno odlučile da za neutralizaciju ojačaju suprotstavljenu morsku grupu. Ali za Ukrajinu nema nikakve opasnosti od Crnomorske flote“, istakao je Valujev.

​„Potrebno je reagovati na osnovu dokumenata koji su prihvaćeni i ratifikovani od većine zemalja, uključujući i SAD. Režim prisustva ratnih brodova zemalja koje ne izlaze na Crno more, a SAD ne izlaze na Crno more, regulisan je Konvencijom iz Montrea koja se ne sme narušavati. Sa gledišta međunarodnog pomorskog zakona to predstavlja stoprocentno narušavanje“, dodao je bivši komandant flote.

U nedelju je u Crno more ušao razarač američke mornarice „Karni“ i pridružio se razaraču „Ros“. Pozivajući se na izvore u Pentagonu, mediji su saopštili da je Vašington ojačao svoje prisustvo u Crnom moru kako bi se „suprotstavio povećavanju ruskih snaga u tom regionu“.

(Sputnjik)