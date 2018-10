Ruski MIP traži od Brisela da izvrši pritisak na PR

MOSKVA – Rusko Ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je Brisel da izvrši pritisak na Prištinu da reši situaciju na Kosovu, izjavio je pomoćnik ministra spoljnih poslova Aleksandar Gruško.

On je to rekao u intervjuu za rusku Izvestiju i dodao da bi dijalog Beograda i Prištine uz posredstvo Brisela, trebalo da dovede do logičnog rešenja – naročito u pogledu normalnog funkcionisanja Zajednice srpskih opština na Kosovu, prenose RIA novosti.

„Brisel bi trebalo da izvrši veći pritisak na Prištinu kako bi je primorao da ispuni obaveze iz rezolucije SB UN“, rekao je Gruško.

On je dodao i da EU, preuzimajući ulogu posrednika, treba da nađe druga sredstva uticaja na prištinsku stranu, koja, kako kaže, današnji proces ne samo sabotira, već i komplikuje.

Kako se navodi, dijalog Beograda i Prištine uz posredstvo EU početkom septembra nije održan, a za sada novi sastanak u Briselu nije zakazan.

(Tanjug)