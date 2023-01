Ruski patrijarh pozvao na božićno primirje u Ukrajini i Donbasu

MOSKVA – Patrijarh moskovski i cele Rusije Kiril pozvao je na božićni prekid vatre u Ukrajini i Donbasu, od ponoći 6. januara do 7. januara u 12 sati po moskovskom vremenu, prenosi Taš.

On je rekao da je to potrebno kako bi pravoslavni vernici mogli da prisustvuju crkvenim službama za Badnji dan i Božić, objavljeno je na sajtu Ruske pravoslavne crkve.

„Ja, patrijarh moskovski i cele Rusije pozivam sve strane koje učestvuju u sukobu da uspostave božićni prekid vatre od ponoći 6. januara do 12.00 sati 7. januara, kako bi pravoslavni vernici mogli da prisustvuju crkvenim službama za Badnji dan i Božić,“ rekao je ruski patrijarh.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.