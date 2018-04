„Ruski tenkovi ulaze u Ukrajinu!“ Istina o snimku koji je zapalio Tviter (video)

„Vest“ novinarke „Glasa Amerike“ da su ruski tenkovi „snimljeni kako ulaze u Ukrajinu“ podeljena je na društvenim medijima hiljadama puta pre nego što je razotkrivena kao lažna.

Russian tanks passing into #Ukraine – this video taken yesterday, April 7, in a village in Rostov region next to the border between the two countries. Locals say this was a second convoy. pic.twitter.com/2fNczgeWC2 — Fatima Tlis (@fatimatlis) April 8, 2018

„Ruski tenkovi ulaze u Ukrajinu: Ovaj video-snimak napravljen je juče, 7. aprila, u selu u Rostovskoj oblasti, u blizini granice dveju zemalja. Meštani navode da je ovo već drugi konvoj“, objavila je 8. aprila na Tviteru novinarka ruske redakcije „Glasa Amerike“ Fatima Tlisova.

Tlisova nije navela izvor videa na kom se vidi nekoliko oklopnih vozila kako se kreću kroz neimenovano selo. Uprkos klimavim dokazima koji bi potkrepili tvrdnje o vojnoj invaziji, Tviter je eksplodirao.

Video je sa Tvitera podelilo više od 2.200 korisnika.

„Kako bi bilo da Evropa uvede još jednu turu sankcija Putinu svaki put kada kolona ruskih tenkova bude snimljena kako ulazi u Ukrajinu? Tako bi se ovo ludilo privelo kraju“, napisao je na Tviteru Maksim Taker, bivši novinar i radnik Fonda za otvoreno društvo Džordža Soroša.

How about another round of European sanctions on Putin cronies each time a column of Russian tanks is spotted rolling into #Ukraine? That would help bring an end to this madness. https://t.co/uN6hRioMzh — Maxim Tucker (@MaxRTucker) April 8, 2018

„Svaka eskalacija u Ukrajini morala bi da ima posledice“, rekao je bivši ambasador SAD u OEBS-u Danijel Ber.

Tek kada su neki ukrajinski mediji objavili ovaj snimak bez prethodne provere autentičnosti, počele su sumnje.

Korisnik Tvitera koji se specijalizovao za analizu satelitskih snimaka uporedio je krovove kuća koji se vide na spornom snimku sa krovovima iz sela Petrovka, 40 kilometara od rusko-ukrajinske granice.

The first geolocation of the new Russian military equipment goes to @obretix (https://t.co/nD1rx5cg40) at 47.486190, 39.454799. Here are the roofs matching up. pic.twitter.com/AX5CH23eFU — Aric Toler (@AricToler) April 8, 2018

I digitalni tim televizije RT uporedio je snimke konvoja sa snimcima sela Petrovka, severno od Rostova na Donu. Upoređujući satelitske snimke, lako se može videti da su se vojna vozila kretala južno, suprotno od pravca najbliže granice s Ukrajinom.

The trolls are deployed again. No imagination though – always same insults – animal, prostitute, chernozhopaya ( Russian slang for people of Caucasus means black ass) and so on pic.twitter.com/19cg046s8k — Fatima Tlis (@fatimatlis) April 8, 2018

Uprkos svemu, Tilsova je odbila da objavi ispravku, uz seriju novih tvitova u kojima navodi da su ove informacije tek „apdejt“…

(Sputnjik)