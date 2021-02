Ruski udarni „Orion“ izveo 17 napada na teroriste u Siriji

MOSKVA – Ruska jurišna bespilotna letelica „Orion“ izvela je 38 letova u Siriji, od čega je 17 puta gađala objekte terorista, javila je televizija „Rusija 1“.

Ruska televizija je prikazala letelicu u pustinjskoj kamuflaži koja se koristi u Siriji, prenosi Sputnjik.

Prema tradiciji vojne avijacije, na njoj su označene zvezde koje pokazuju broj izvedenih borbenih misija. Svaka zvezda dodatno sadrži slovo „R“, „B“ ili „P“, pri čemu „P“ označava izviđački let, „B“ – let uz izvođenje napada na kopnene ciljeve i „P“- let, verovatno, potraga za ciljevima.

Ako se pogledaju oznake, „Orion“ je izveo 17 letova u Siriji uz upotrebu oružja, 20 za izviđanje i jedan u druge svrhe.

Rusko Ministarstvo odbrane je prvi put pokazalo zvaničnu fotografiju udarnog drona „Orion“ u kalendaru za 2021. godinu.

Prema međunarodnoj klasifikaciji, ona spada u klasu dronova sa letom srednje visine i sa dugim trajanjem leta.

(Tanjug)

