„Ruski vojnici“ obezbeđuju Trampovu zvezdu na Bulevaru slavnih (video)

Na Jutjubu je objavljen snimak na kojem dvojica muškaraca obučenih u sovjetsku uniformu sa ruskom zastavom u rukama čuvaju zvezdu predsednika SAD Donalda Trampa na Bulevaru slavnih u Holivudu.

Početkom nedelje mediji su javili da su Trampovu zvezdu na Bulevaru slavnih uništili vandali.

Nakon što je uz pomoć pijuka smrskana Trampova zvezda, dva muškarca obučena kao ruski gardisti primećena su kako na Bulevaru štite ostatke spomenika u Holivudu.

So this just happened again… somebody used a pick axe to destroy Donald Trump's star on the Walk of Fame. Still trying to learn more, but we know it's been vandalized multiple times, just never on this level. @NBCLA 📸: Victor Park/Loudlabs pic.twitter.com/lzq7YrsSRV

— Jonathan Gonzalez (@JonathanNBCLA) July 25, 2018