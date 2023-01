Ruskinja u HR pet meseci čeka na odluku o izručenju UKR

ZAGREB – Ruska modna dizajnerka Daria Falk (36) već pet meseci je u splitskom zatvoru i za to vreme nijednom videla svoju decu staru pet i devet godina, koja se nalaze u Austriji sa ocem, odnosno njenim bivšim suprugom, piše hrvatski portal Danas.

Falk je uhapšena 11. avgusta na granici dok je iz Austrije, gde ima stalno prebivalište, došla na letovanje u Hrvatsku. Uhapšena je na osnovu međunarodne crvene poternice Interpola, koju je raspisala Ukrajina zbog optužbi da je u Odesi 2017. na prevaru ukrala nekoliko šivaćih mašina vrednih oko 20.000 evra.

Dva meseca nakon hapšenja, u oktobru prošle godine, Županijski sud u Splitu doneo je odluku da se Ruskinja izruči Ukrajini, iako su u Odesi gde je istražni zatvor, svakog dana padale bombe.

Žalila se, žalbu je Vrhovni sud prihvatio i vratio slučaj u Split. Splitski sud je prošlog meseca opet doneo istu odluku, a Falkova se ponovo žalila.

Nakon te njene druge žalbe Vrhovnom sudu, stvari se i dalje nisu pomakle s mrtve tačke, piše portal.

“Vrhovni sud je opet prihvatio njenu žalbu podneti protiv rešenja Županijskog suda u Splitu od 15. decembra proše godine i ukinuo njihovo rešenje da se ona izruči Ukrajini, ali je predmet opet uputio tom istom sudu na ponovno odlučivanje”, pojasnila je advokat Falkove Lidija Horvat.

Horvat kaže da joj nije jasno zašto Vrhovni sud nije preinačio odluku, kada su to, kaže, mogli da urade.

„Sad se opet sve vraća na splitski sud koji usprkos potencijalnom teškom kršenju međunarodnih konvencija i ljudskih prava smatra da su ispunjene sve pretpostavke za izručenje. Ako bi se to dogodilo ona bi bila u istražnom zatvoru bez mogućnosti da se skloni od potencijalnih granata i definitivno izložena životnoj opasnosti. Smatram i da joj sigurno kao Ruskinji ne bi bili naklonjeni ostali zatvorenici ukrajinskog državljanstva“, kaže Horvat.

Do sada je Falk nudila jamstvo dvostruko više od navodne štete – ali to nije prošlo. Naime, njena odbrana je nudila da se odredi iznos garancije od 40.000 evra, da joj se ukine istražni zatvor i odrede eventualne mere opreza. Ali, to nije prihvaćeno.

Austrija je, pak, odluku o izručenju zbog ratnog stanja odgodila. Naime, u Zakonu o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima (ZOMPO) stoji da sud može odbiti zamolnicu za izručenjem ako se može opravdano pretpostaviti da bi osoba čije se izručenje traži bila, ako se izruči, krivično gonjena ili kažnjena zbog svoje rase, veroispovesti, političkih uverenja, državljanstva ili pripadnosti određenoj društvenoj grupi, piše portal Danas.

(Tanjug)

