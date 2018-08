SAD apelovale na Kanadu i S. Arabiju da reše spor

VAŠINGTON – Američki Stejt department apelovao je na Kanadu i Saudijsku Arabiju da reše spor koji je izbio nakon što je Otava izrazila zabrinutost zbog zatvaranja aktivista u Saudijskoj Arabiji.

Kako prenosi Rojters, obe strane treba diplomatski da reše spor, a portparolka Stejt departmenta Heder Nojert poručuje: Mi to ne možemo da uradimo umesto njih, one to moraju da reše same.

Izvori agencije u Kanadi naveli su da ta zemlja planira da zatraži pomoć Ujedinjenih Arapskih Emirata i Britanije kako bi se smanjile tenzije sa Rijadom, nakon što je saopšteno da Saudijska Arabija više neće da kupuje kanadsku pšenicu i ječam.

Saudijska Arabija u međuvremenu je povukla svog ambasadora u Otavi, proterala kanadskog ambasadora i ograničila trgovinske veze zbog toga što je Kanada tražila hitno oslobađanje zatvorenih aktivista za prava žena.

Rijad je tim povodom optužio Otavu za uplitanje u unutrašnje stvari zemlje, a britanska Vlada apelovala na Kanadu i Saudijsku Arabiju da pokažu uzdržanost.

Saudijska Arabija je naredila i da oko 15.000 saudijskih studenata napusti Kanadu.

