SAD pravi još podmornica za bombe poput one iz Hirošime; Rusija reaguje: Alarmantno!

SAD će, zbog zabrinutosti zbog narastanja nuklearnog taktičkog arsenala Rusije, proširiti sopstvene nuklearne kapacitete, prenosi Rojters navode iz dokumenta Pentagona o nuklearnoj doktrini Vašingtona i objašnjava da se radi o podmornicama koje će biti modifikovane da mogu da lansiraju balističke rakete sa nuklearnim glavama težine bombe bačene na Hirošimu 1945. godine.

Navodi se da je nova „Revizija nuklearnog stava“, koje je Pentagon objavio juče, u velikoj meri u skladu sa prethodnom iz 2010. godine i da predviđa da SAD modifikuju manji broj podmornica za ispaljivanje raketa sa nuklearnim glavama sa takozvanim „opcijama niskog doprinosa“.

Rojters navodi da ovakvo nuklearno oružje, koji je i dalje razarajuće, ima snagu manju od 20 kilotona, što je otprilike eksplozivna snaga prve atomske bombe koju je američka vojska bacila na Japan na kraju Drugog svetskog rata.

Navodi se da je argument u korist ovakvog oružja to što je posledica udara većih nuklearnih bombi toliko katastrofalna da bi one mogle da nikada ne budu iskorišćene, kao i da one ne služe kao da efektivno sredstvo za odvraćanje druge nuklearne sile.

Rojters navodi da oružje s opcijama niskog doprinosa ima manju moć razaranja, pa bi potencijalno verovatnije bilo upotrebljeno, kako bi poslužilo za odvraćanje protivnika.

Agencija navodi da kritičari tvrde da nova doktrina Pentagona povećava rizik od „pogrešne procene“ SAD i Rusije.

Rojters navodi da je ovaj dokument poslednji znak sve snažnije rešenosti administracije američkog predsednika Donalda Trampa da se suoči s izazovima iz Rusije, u isto vreme kada šef Bele kuće nastoji da poboljša veze sa Moskvom kako bi obuzdao nuklearne ambicije Severne Koreje.

Navodi se da je ovo usredsređivanje na Rusiju u liniji sa promenom prioriteta Pentagona od borbe protiv islamskih ekstremista prema „konkurenciji velike sile“ u odmosu na Rusiju i Kinu.

„Naša strategija će osigurati da Rusija shvati da je neprihvatljivo bilo kakvo korišćenje nuklearnog oružja, koliko god bilo ograničeno“, piše u dokumentu Pentagona.

Rusija reaguje na novu nuklearnu strategiju SAD: Alarmantno

Ministarstvo spoljnih poslova Rusije danas je saopštilo da novo stajalište Vašingtona u vezi sa rapoređivanjem nuklearnog oružja izazive zabrinutost, prenosi TAS S.

Ruska agencija navodi da je ministarstvo ovako reagovalo na juče objavljenu novu „Reviziju nuklearnog stava“ Pentagona.

„De fakto neograničeni pristup Vašingtona u pogledu korišćenja nuklearnog oružja je alarmantan: oni objavljuju mogućnost upotrebe nuklearnog oružja u ekstremnim okolnostima, koje autori doktrine ne ograničavaju samo na vojne scenarije. Štaviše, pojam vojnih scenarija je tako maglovit da bi američkim planerima moglo da bude omogućeno da skoro svako korišćenje vojne sile vide kao povod za izvođenje nuklearnog napada protiv onih koje oni (SAD) smatraju agresorima“, navelo je rusko ministarstvo.

(Tanjug)