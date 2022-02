SAD: Rusija razmatra plan da inscenira incident s Ukrajinom

VAŠINGTON – Obaveštajni zvaničnici SAD veruju da je Rusija napravila plan o izazivanju incidenta kojim bi opravdala invaziju na Ukrajinu, objavila su danas dva američka lista, pozivajući se na izvore koji su upoznati sa tim.

Njujork Tajms je objavio da plan Rusije uključuje korišćenje lažnog video snimka, koji bi sadržao insceniranje i snimanje izmišljenog napada ukrajinske vojske, bilo na rusku teritoriju ili na ljude koji govore ruski na istoku Ukrajine, a Vašington post je objavio da su američke obaveštajne službe skinule tajnost sa detalja takvog plana i da se očekuje da će on biti otkriven danas, prenosi Rojters.

„Ne znamo definitivno da li je to put kojim će Rusija ići, ali znamo da je to opcija koja se razmatra, to bi uključilo i određeni broj osoba koji bi glumile ožalošćene, zbog ljudi koji su ubijeni, kao i raspoređivanje mrtvih tela, kojima bi se potvrdile žrtve u incidentu koji bi Moskva sama iskonstruisala“, saopštio je zamenik američkog savetnika za nacionalnu bezbednost Džonatan Fajner u intervjuu za američki MSNBC, kao odgovor na novinske izveštaje.

Rusija je danas optužila SAD da pojačavaju tenzije i ignorišu pozive Moskve za eskalaciju napetosti oko Ukrajine, dan nakon što je Vašington najavio da će poslati skoro 3.000 dodatnih vojnika u Poljsku i Rumuniju.

Moskva istovremeno negira planove za invaziju, ali je prikupila hiljade vojnika na granici sa Ukrajinom, navodi Rojters.

(Tanjug)

