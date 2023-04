SAD: Sudija u Teksasu zabranio lek za abortus, sudija u Vašingtonu odobrio

VAŠINGTON – Federalni sudija u američkoj državi Teksas, koga je imenovao bivši američki predsednik Donald Tramp, naredio je obustavu dugogodišnjeg odobrenja za korišćenje leka za abortus, mifepristona.

Sudija, koga je imenovao bivši predsednik SAD Barak Obama u državi Vašington, izdao je sat vremena kasnije suprotnu odluku, naloživši da se pristup tom leku zadrži u 17 država, objavio je danas Bi-Bi-Si (BBC).

Mifepriston je dozvoljen više od 20 godina i koristi se u većini abortusa.

Suprotstavljene odluke sudija verovatno će dovesti do toga da to pitanje dođe do Vrhovnog suda SAD.

Odluka sudije iz Teksasa neće stupiti na snagu sedam dana da bi vlada imala vremena za žalbu, a američko ministarstvo pravde saopštilo je u petak uveče da će je osporiti.

Pravni analitičari navode da ta odluka preti da uruši temelj američkog regulatornog sistema za lekove.

Odluka dolazi nakon što je Vrhovni sud SAD prošle godine ukinuo ustavnu zaštitu za abortus, što je izazvalo talas zabrana u većem broju država.

(Tanjug)

