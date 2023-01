SAD uvode dodatne sankcije ruskoj paravojnoj grupi Vagner i njenim partnerima

Vlasti SAD objavile su danas da će uvesti dodatne sankcije ruskoj privatnoj vojnoj kompaniji Vagner i s njom povezanim kompanijama i pojedincima zbog uloge u ratu u Ukrajini, ali i plaćeničkih aktivnosti i kršenja ljudskih prava u Africi.

Ministarstvo finansija i Stejt department objavili su da je na meti sankcija više desetina podružnica Vagner grupe, uključujući neke u Centralnoafričkoj Republici i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Sankcije su uvedene i kineskoj kompaniji Chinese company Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co. LTD poznatijoj kao Spejsiti Čajna (Spacety China) jer je Vagneru slala satelitske snimke Ukrajine što im je pomagalo u vojnim operacijama u ratu.

Na meti je i filijala kompanije Spejsiti Čajna sa sedištem u Luksemburgu.

Vagner grupu, u vlasništvu bliskog saradnika predsednika Vladimira Putina, su ponovo označili kao „značajna transnacionalna kriminalna organizacija“.

Sankcijama se zamrzava sva imovina koju imaju, a koja je na neki način povezana sa SAD i onemogućavaju Amerikancima da posluju sa svima na listi sankcija.

„Današnje proširene sankcije Vagneru, kao i nove sankcije njihovim saradnicima i drugim kompanijama koje omogućavaju njihov rad, dodatno će otežati Putinovu sposobnost da naoruža i opremi svoju ratnu mašinu“, navodi se u saopštenju američkog ministarstva.

Na listi sankcija je osam pojedinaca i 16 kompanija.

Stejt department je uveo odvojene, ali povezane sankcije za pet kompanija i jednu osobu koja je povezana sa Vagner grupom i 23 druge koje su njene članice.

Stejt department je takođe stavio 531 pripadnika ruske vojske na crnu listu za putovanja zbog akcija koje „ugrožavaju ili narušavaju suverenitet, teritorijalni integritet ili političku nezavisnost Ukrajine“.

(Beta)

