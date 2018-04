SAD žele samo da pokažu da su još uvek u igri

Raketni napad na Siriju predstavljaju pokušaj Vašingtona, koji gubi lidersku poziciju u svetu, da pokaže da su SAD još u igri, u tome nema ničeg neočekivanog, smatra član Saveta Federacije Rusije i bivši ambasador Rusije u Sjedinjenim Američkim Državama Sergej Kisljak.

„Vreme i razlozi koji su izmišljeni možda su i bili nepredvidljivi, ali tendencija — teško, jer su Amerikanci shvatili da gube svoju vodeću poziciju u svetu“, rekao je Kisljak za televiziju „Rusija 24“.

„Amerikanci nisu glup narod, oni dobro vide šta se dešava na svetu. To ne znači da su spremni da to prihvate. Zbog toga pokušaj da se dokažu uz pomoć sile jednostavno ne izaziva veliko iznenađenje. I taj korak najverovatnije nije vođen nekom upotrebom hemijskog oružja, kojeg, uzgred, sigurno nije ni bilo, već željom da se pokaže da su Sjedinjene Američke Države još u igri“, dodao je on.

Istovremeno, Kisljak smatra da su na odluku američkog predsednika Donalda Trampa da napadne Siriju delimično uticale posledice unutrašnje politike u Sjedinjenim Američkim Državama.

Sjedinjene Američke Države, Francuska i Velika Britanija izvele su u subotu ujutru raketne napade na sirijske vladine objekte, koji se, prema njihovom mišljenju, upotrebljavaju za proizvodnju hemijskog oružja. Tokom vojne operacije one su na Siriju lansirale više od 100 raketa, od kojih su 71 oborile snage sirijske protivvazdušne odbrane. Ruske snage nisu bile uključene u obaranje raketa, ali su pratile sva lansiranja. Predsednik Rusije Vladimir Putin nazvao je vojnu operaciju agresijom na suverenu državu, podsećajući da hemijski napad u Siriji nije potvrđen.

