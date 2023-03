Sancije SAD uvedene zbog antidejtonskog ponašanja

SARAJEVO – Sve tri osobe iz Bosne i Hercegovine koje su stavljene pod sankcije Sjedinjenih Američkih Država ponašale su se antidejtonski, a odluke o uvođenju sankcija doneli smo na osnovu temeljno prikupljenih dokaza, potvrdio je danas novinarima u Sarajevu ambasador Džejms O‘Brajen koji je šef Kancelarije za koordinaciju sankcija pri Stejt Departmentu.

Američko Ministarstvo finansija i trezora (OFAC) juče je na listu sankcija stavilo bivšeg direktora Obaveštajno-sigurnosne agencije (OSA) Osmana Mehmedagića, direktora Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) Republike Srpske Dragana Stankovića te Edina Gačanina koji se povezuje s trgovinom drogom i drugim teškim krivičnim delima.

O’Brajan je rekao da SAD radi na tome da se osigura ispravno funkcionisanje javnih institucija i da se javne institucije ne koriste za političke interese jer je to od ključne važnosti za BiH koja je aspirantica za članstvo u Evropskoj uniji i NATO-u.

Govoreći o Mehmedagiću kazao je da je on zloupotrebio javno poduzeće u korist jedne, političke stranke što podriva Dejtonski mirovni sporazum i neprihvatljivo je. U slučaju Stankovića kaže da je on pokušao preuzeti imovinu države koja pripada svim građanima BiH kako bi o njenoj budućnosti odlučivao jedan bh. entitet odnosno jedna politička stranka i to je suština antidejtonskog ponašanja.

Kada je u pitanju Gačanin, on je bio uključen u brojne kriminalne aktivnosti, iako se, kaže O’Brajen, tome nije posvetila pažnja u bh. medijima, upozorava da bi to bilo vrlo važno kako bi se zaustavilo provođenje teških krivičnih dela, piše Fena.

Ambasador O’Brajen koji je šef Kancelarija za koordinaciju sankcija pri Stejt Departmenta SAD kazao je da je usko vezan za Bosnu i Hercegovinu jer je lično prisustvovao potpisivanju Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Bio je zadužen za pravni deo Dejtonskog mirovnog sporazuma čiji je deo i Ustav BiH, a posle toga u Stejt Departmentu je bio zadužen za zemlje zapadnog Balkana zbog čega ima višegodišnje iskustvo i dobro poznaje situaciju u Bosni i Hercegovini.

Na novinarsko pitanje kako je moguće da se Mehmedagić našao na toj listi iako je imao prilično dobre donose s SAD-om što i sam tvrdi, O’Brajen je kazao da se odluke donose nakon dugog istraživačkog procesa, koriste sve dostupne resurse i ništa se ne dešava ‘preko noći’.

„Veliki broj ljudi nadzire te procese. Niko ne bi trebalo da bude izenađen, a istovremeno ta lista cilja na pojedinca. Nećemo ovu odluku javno objašnjavati. Usko sarađujemo s institucijama koje su zainteresirane strane i delimo informacije. Možda će biti dodatnih koraka vezanih za ove informacije, ali ih ne mogu predvideti. To je nešto što funkcionalne institucije rade. Pogledaju dokaze i poduzmu određene korake“, pojasnio je ambasador.

Uz novinarsku konstataciju da je već mnogo bh. državljana pod američkim sankcijama koje nisu donele rezultate, O’Brajen kaže da sankcije same po sebi nisu dovoljne nego su samo deo politike i ono što žele videti je da javne procedure i postupci funkcioniraju na način kako bi trebalo.

„To znači da ako pojedinci žele nešto koristiti za ličnu korist se suoče s posledicama. Znamo da sistem nedovoljno funkcioniše, BiH želi da se približi Evropi, a vrsta reformi koje će omogućiti to će zahtevati rešavanje pitanja koji su uzrokovali oni koji sprečavaju taj put“, naveo je O`Brajen.

Oni su ti, zaključio je O’Brajen na brifingu s novinarima, koji treba da kažu da ne žele lidere koji rade na ovakav način, a takođe je i na liderima u poslovnoj zajednici da odluče da neće poslovati na imovini koja je otuđena od države kao što to čine vlasti Republike Srpske.

(Tanjug)

