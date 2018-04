Sasvim slučajno: Turska policija pronašla drevnu Bibliju napisanu na koži (foto)

Turska policija je praktično slučajno otkrila drevni raritet — Bibliju napisanu na koži, piše lokalni list „Dejli sabah“.

Police in Turkey's central Aksaray province launch investigation after discovering historical Bible inside a car belonging to Syrian and Iraqi nationalshttps://t.co/AWwUJaqLw9 pic.twitter.com/fLWmggyzcG

— DAILY SABAH (@DailySabah) April 7, 2018