Saudijska Arabija razvija balističke rakete?

DUBAI – Vojne baze koje se nalaze duboko u Saudijskoj Arabiji najverovatnije služe za testiranje i proizvodnju balističkih raketa, ocenili su britanski i američki stručnjaci na osnovu satelitskih snimaka.

Saradnik Instituta za međunarodne studije Midlberi u Montereju Džefri Luis kaže da je ulaganje u rakete najčešće povezano sa interesovanjem u nuklearno naoružanje, prenosi AP.

Planet Labs Inc, Middlebury Institute of International Studies via AP

(Tanjug)