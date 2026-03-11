Savet bezbednosti UN zaseda o Libanu, pozivi na mir

Dvadesetak država koje podržavaju mirovne snage UN u Libanu je danas zajedno sa zamenicom generalnog sekretara UN Rozmari DiKarlo (Rosemary DiCarlo), tražilo "smirivanje" tenzija između libanskog pokreta Hezbolah i Izraela u Libanu.

Na početku sastanka Saveta bezbednosti UN o tom sukobu Rozmari DiKarlo je rekla da su „imperativi hitno smirivanje i prekid nasilja“.

Na sastanku koji je inicirala Francuska, a podržala grupa država, preneo je pariski Mond (Le Monde), ona je pozvala Hezbolah da „prekine napade na Izrael i da sarađuje“ sa Vladom Libana, a Izrael da „prekine vojnu operaciju u Libanu i povuče snage sa libanske teritorije“.

„Međunarodna zajednica mora da pojača podršku libanskim državnim službama bezbednosti, posebno Libanskim oružanim snagama“, ukazala je ona.

Pre sastanka, izraelski ambasador pri UN Deni Danon (Danny) ponovio je da će „Izrael dejstviovati sve dok postoji pretnja“.

„Ovde postoje samo dve opcije: ili će libanska država delovati kako bi demontirala vojni aparat Hezbolaha u južnom Libanu, ili će to učiniti Izrael“, upozorio je Danon.

Duboku zabrinutost zbog zaoštravanja neprijateljstava u Libanu su izrazili Francuska, Jermenija, Austrija, Bahrein, Kambodža, Hrvatska, Kipar, Danska, Estonija, Finska, Nemačka, Grčka, Indija, Irska, Italija, Malta, Nepal, Severna Makedonija, Panama, Poljska, Portugal, Južna Koreja, Španija i Urugvaj.

U njihovo ime je ambasador Francuske pri UN Žerom Bonafon (Jerome Bonnafont), pozvao Izrael „da se uzdrži od bilo kakvih napada na civilnu infrastrukturu i gusto naseljena područja i da poštuje suverenitet i teritorijalni integritet Libana“.

Te države su takođe osudile „neodgovornu odluku Hezbolaha da se pridruži iranskim napadima na Izrael uvlačeći Liban u rat koji ne žele ni njegove vlasti, ni njegov narod“.

„Spremni smo da ojačamo našu podršku suverenitetu libanske države i njenih oružanih snaga“, navodi se u zajedničkom saopštenju tih država.

Tokom sastanka Saveta bezbednosti, šef Agencije UN za humanitarnu pomoć Tom Flečer (Fletcher) je pozvao države uključene u bliskoistočni sukob da zaštite civile i civilnu infrastrukturu „u celom regionu, a međunarodnu zajednicu da velikodušno finansira“ humanitarni odgovor.

Flečer je pozvao na „povratak strateškoj, smirenoj, racionalnoj i nadajućoj diplomatiji“.

Zamenik generalnog sekretara UN za mirovne operacije Žan-Pjer Lakroa (Jean-Pierre Lacroix) je ukazao zaraćenima na „jasnu i nedvosmislenu odgovornost da garantuju bezbednost mirovnih snaga“.

U napadu u petak su ranjena tri pripadnika Privremenih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu (UNIFIL), uspostavljenih još 1978. godine.

(Beta)

