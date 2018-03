Savet Evrope zahteva da političari prestanu da vredjaju i napadaju novinare u Slovačkoj

Komesar za ljudska prava Saveta Evrope Nils Muižnieks poručio je danas u Bratislavi na kraju četvorodnevne posete Slovačke da političari i zvaničnici moraju da prestanu da napadaju, kleveću i vredjaju novinare jer time ugrožavaju osnovnu ulogu medija u demokratiji.

„Mora da se promeni retorika i kampanja klevetanja mora da prestane. Prezrive izjave zvaničnika o novinarima ugrožavaju osnovnu ulogu medija u demokratskom društvu i postavljaju novinare u nesigurnu sredinu“, kazao je danas Muižnieks slovačkoj agenciji TASR.

Komesar Saveta Evrope rekao je da se povodom ubistva mladog istraživaćkog novinara Jana Kucijaka i njegove verenice krajem februara, tokom ove posete sreo sa novinarima i predstavnicima slovačkih medija i da su svi izražavali šok i strah i nepoverenje u slovačke institucije koje bi trebalo da ima garantuju da slobodno i nezavisno obavljaju svoju profesiju.

„Kada političari novinare nazivaju neprijateljima ili raznim životinjskim nazivima to podstiče one ljude koje žele da novinarima nanesu zlo da to i učine. Za novinare to stvara opasno okruženje za rad“, naveo je Muižnieks.

Komesar Saveta Evrope upozorio je da treba rešiti i pitanje saradnje sa policijom koja bi morala da reaguje brzo na zahtev redakcije ili novinara da dobije policijsku zaštitu, a takodje da novinari koji obradjuju osetljive teme ne budu izloženi riziku da će kriminalci saznati iz zahteva za javno dostupnim informacijama da su upravo oni te podatke tražili.

Kolege Jana Kucijaka upozoravaju da je ubijen čim je učestalo, navodeći svoje lične podatke, počeo da traži od institucija i policije u skladu sa informacijama od javnog značaja podatke o agrobiznisu Italijana, podozrivih da su povezani sa

kalabrijskom mafijom Ndrnageta.

Ljudi te grupe italijanskih poljoprivrednika na istoku Slovačke su se prema nedovršenom članku Kucijaka infiltrirali u najbližu okolinu donedavnog premijera Roberta Fica, medju ostalima Ficova sekretarica, Marija Troškova,bivša manekenka, nekadašnja ljubavnica Italijana Antonina Vadale, uhapšenog ove sedmice po poternici iz Italije zbog

optužbi da je član narko mafije.

„Reč je o drugom ubistvu novinara u Evropskoj uniji za kratko vreme i to bi trebalo da bude zvono za uzbunu ne samo ovde u Slovačkoj već svugde u svetu. Sasvim sigurno treba govoriti o potrebi jačanja bezbednosti novinara“, kazao je komesar Saveta Evrope.

(Beta)