Saveznici pojačali pritisak na Šolca da pošalje Leopard tenkove Ukrajini

DAVOS – Nemački saveznici pojačali su pritisak na kancelara Olafa Šolca da odobri slanje Leopard tenkova Ukrajini uoči njegove posete Svetskom ekonomskom forumu u Davosu.

„Trudimo se da organizujemo veću podršku za Ukrajinu i nadamo se da će neki od partnera, saveznika dati tenkove Ukrajini“, poručio je poljski predsednik Andžej Duda na panelu u Davosu, navodi Rojters.

Predsednik Litvanije Gitanas Nauseda je rekao da je čvrsto veruje da bi Nemačka trebalo da obezbedi Leopard tenkove Ukrajini.

„Nemamo luksuz za takva odlaganja, to se mora uraditi brzo“, rekao je on i dodao da će isporuke tenkova biti strateški deo sledeće faze rata u Ukrajini.

Finski ministar inostranih poslova Peka Havisto rekao je da je Helsinki spreman za slanje tenkova, ali da još čekaju odobrenje Nemačke.

„Finska ima neke od ovih tenkova, ali ih nema dovoljno, ali ako postoji potreba onda je vredno. Potrebni su Ukrajini, ali Nemačka ima ključnu ulogu u odluci“, rekao je Havisto.

Berlin se do sada opirao da obezbedi moderne tenkove ili da dozvoli partnerima koji ih već imaju da ih pošalju Ukrajini, tvrdeći da ih treba isporučiti samo ako postoji dogovor među glavnim saveznicima Kijeva, posebno SAD.

Nemačka je do sada bila oprezna u pogledu odobravanja oružja jer se to može posmatrati kao eskalacija sukoba, dok mnogi saveznici Ukrajine ocenjuju da je takva zabrinutost neosnovana, kao i da Rusija ne pokazuje znake da će odustati od rata, navodi Rojters.

(Tanjug)

