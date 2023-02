Šef NATO-a vidi 'znake' da bi Kina mogla da podrži ruski rat, a pobeda Putina opasnost za sve

Šef NATO-a rekao je danas u Varšavi da ta vojna alijansa vidi „neke znake“ da Kina možda planira da podrži Rusiju u njenom ratu u Ukrajini i snažno je pozvao Peking da odustane od kršenja međunarodnog prava.

Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg takođe je u intervjuu za Asošijeted pres rekao da će alijansa, iako nije strana u ratu, podržavati Ukrajinu „koliko god bude potrebno“.

Upitan da li NATO ima bilo kakve naznake da bi Kina mogla biti spremna da daje oružje ili drugu podršku ruskom ratu, Stoltenberg je rekao: „Videli smo neke znake da oni to možda planiraju i naravno da su saveznici iz NATO-a, Sjedinjene Države, upozoravale na to jer to ne bi trebalo da se desi. Kina ne treba da podržava ruski ilegalni rat“.

Stoltenberg je rekao da bi potencijalna kineska pomoć Rusiji predstavljala „(direktnu) podršku očiglednom kršenju međunarodnog prava, i naravno (kao) članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, Kina ne bi trebalo ni na koji način da podržava kršenje povelje UN-a ili međunarodnih propisa“.

Ruski predsednik Vladimir Putin ugostio je danas najvišeg spoljnopolitičkog zvaničnika Komunističke partije Kine, Vanga Jia, izazivajući zabrinutost na Zapadu da bi Peking mogao biti spreman da ponudi Moskvi snažniju podršku u ratu u Ukrajini koji traje već gotovo godinu dana.

Kina je naglašeno odbila da kritikuje invaziju na Ukrajinu, ponavljajući tvrdnju Moskve da su SAD i NATO krivi za provociranje Kremlja. Kina, Rusija i Južna Afrika ove nedelje održavaju pomorske vežbe u Indijskom okeanu.

Američki državni sekretar Entoni Blinken rekao je da bi bilo kakvo kinesko učešće u ratnim naporima Kremlja predstavljalo „ozbiljan problem“. Veze Kine i SAD su pod velikim pritiskom zbog Tajvana i drugih pitanja.

Stoltenberg je za Asošijeted pres gvorio u Varšavi posle sastanka devet članica NATO-a sa istočnog krila – „samita Bukureštanske devetorke“ sa američkim predsednikom Džoom Bajdenom o bezbednosti regiona.

On je naglasio da, iako NATO „nije strana“ u ukrajinskom sukobu, njegovi zadaci su da „osigura da Ukrajina prevlada“ i da „spreči da ovaj rat eskalira izvan Ukrajine i da postane pun rat Rusije i NATO-a“.

On je rekao da je glavna poruka sa sastanka u Varšavi „da ćemo pružati podršku Ukrajini onoliko dugo koliko bude potrebno“.

„Tragedija za Ukrajince bi bilo ako predsednik Putin pobedi u Ukrajini“, rekao je Stoltenberg, ali to bi bilo „opasno i za sve nas“, jer bi „poslalo poruku svim autoritarnim liderima da kada koriste vojnu silu dobijaju ono što oni žele“.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.