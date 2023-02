Šef NATO žali zbog odluke Rusije o suspenziju ugovora Novi START, Blinken kaže neodgovorna odluka

Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg je rekao da žali zbog današnje odluke ruskog predsednika Vladimira Putina da suspenduje učešće Rusije u sporazumu Novi START sa SAD o ograničenju nuklearnog naoružanja.

Državni sekretar SAD Entoni Blinken rekao je danas da je ruska odluka „vrlo razočaravajuća i neodgovorna“. Blinken je rekao novinarima u američkoj ambasadi u Atini da su „SAD spremne da razgovaraju o ograničenju strateškog oružja sa Rusijom“.

Stoltenberg je na konferenciji za novinare u Briselu pozvao Rusiju da preispita svoju odluku i poštuje sporazume i ukazao da „više nuklearnog oružja i manje kontrole naoružanja čine svet opasnijim“.

Visoki predstavnik EU Žozep Borel pridružio se kritikama navodeći da je odluka Rusije o suspenziji „dokaz činjenice da ona samo uništava bezbednosni sistem izgrađen posle Hladnog rata“.

Predsednik Rusije Vladimir Putin rekao je danas da Rusija suspenduje svoje učešče u sporazumu sa SAD o ograničenju nuklearnog naoružanja, takozvanom sporazumu Novi START (Measures for the Further Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms), potpisanom 2010. godine, i zapretio je da će sprovesti nove nuklearne probe ako to prvo učine SAD.

Obrazlažući svoju odluku, Putin je optužio SAD i njihove NATO saveznike da otvoreno kao cilj iznose poraz Rusije u Ukrajini.“Oni hoće da nam nanesu ‘strateški poraz’ i da pokušaju da istovremeno dobiju naše nuklearne instalacije“, rekao je on.

Putin je rekao da dok se SAD zalažu za nastavak inspekcija ruskih nuklearnih postrojenja prema sporazumu Novi START, NATO saveznici su pomogli Ukrajini da sprovodi napade dronovima na ruske vazduhoplovne baze gde su strateški bombarderi koji mogu da nose nuklearno oružje.

Sporazumom Novi START se ograničava broj nuklearnih bojnih glava dugog dometa koje dve zemlje mogu da rasporede i ograničava upotrebu raketa koje mogu da nose atomsko oružje.

To je poslednji bilateralni sporazum tog tipa koji povezuje SAD i Rusiju. Moskva je već početkom avgusta objavila da suspenduje američke inspekcije predviđene na njenim vojnim lokacijama u okviru tog sporazuma, navodeći da deluje u odgovoru na američke prepreke za ruske inspekcije u SAD.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.