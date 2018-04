Šef obaveštajne zajednice SAD: Preduzećemo nove korake protiv Rusije

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa razmatra potencijalne nove mere protiv Rusije zbog mešanja Moskve u predsedničke izbore i u unutrašnja pitanja SAD i njenih saveznika, rekao je danas visoki obaveštajni zvaničnik Den Kouts.

„To (pitanje) se ozbiljno razmatra i uskoro će više stvari biti učinjeno u odnosu na ovo gde smo sada. Mislim da postajemo sve više svesni mogućnosti Rusije da nastavi sa raznovrsnim angažmanom povodom naših izbora i mnogi koraci se preduzimaju“, kazao je novinarima Kouts, koji kao šef američke obaveštajne zajednice nadgleda rad 16 obaveštajnih agencija.

Vašington optužuje Moskvu za mešanje u predsedničke izbore 2016. godine i da stoji iza napada nervnim gasom na bivšeg ruskog dvostrukog agenta Sergeja Skripalja i njegovu ćerku Juliju, 4. marta u Velikoj Britaniji.

To trovanje je uticalo da odnosi Zapada i Rusije padnu na najniži nivo posle Hladnog rata. Zbog tog slučaja, više od 25 zapadnih zemalja proteralo je ukupno više od 150 ruskih diplomata u znak solidarnosti s Velikom Britanijom, a Rusija je odgovorila istom merom i proterala proporcionalan broj diplomata svih tih zemalja.

Rusija kategorički odbacuje britanske optužbe da je odgovorna za trovanje nervnim gasom.

Šef ruske spoljne obaveštajne službe SVR Sergej Nariškin ocenio je danas da su obaveštajne službe Velike Britanije i SAD „izrežirale“ trovanje Sergeja i Julije Skripalj koje je nazvao „grotesknom provokacijom“.

Nariškin je rekao da je slučaj Skripalj najnoviji primer podrivanja Rusije od SAD i dodao da liči na metode korišćene tokom Hladnog rata.

Kouts navodi da se Vašington slaže s britanskom premijerkom Terezom Mej koja je kazala da je Rusija jedina država koja je u stanju da upotrebi nervni gas u takvom napadu.

„Oni (Rusi) su to ili sami pokrenuli ili su izgubili kontrolu nad tim pa je to učinio neko drugi. Kada pogledate istoriju ruskih malignih aktivnosti, nije teško zaključiti da su Rusi poslali znak svojim drugim špijunima. Ili (je to bio) samo nastavak igre moći (ruskog predsednika Vladimira) Putina neposredno pred izbore (u Rusiji)“, kazao je Kouts.

Kouts je Putina opisao kao „prepredenog“ i „proračunatog“ i naveo da SAD u kontaktu s bivšim obaveštajcem službe KGB treba da drže „širom otvorene oči“ i imaju „visok nivo skepticizma“.

Upitan zašto su SAD odlučile da zatvore ruski konzulat u Sijetlu, koji je blizu baze američke mornarice, Kouts je naveo da Rusi nisu odlučili da otvore konzulat u Sijetlu zbog „klime ili finih uslova za život“ i da se može pretpostaviti da su to učinili zbog „prilika za prikupljanje obaveštajnih podataka“.

(Beta)