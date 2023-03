Šefu železničke stanice u Larisi određen pritvor

ATINA – Šefu železničke stanice u grčkom gradu Larisa, gde je u sudaru vozova u noći između utorka i srede poginulo najmanje 57 ljudi, određen je pritvor nakon maratonskog saslušanja.

Kako prenosi portal Katimetini, njegov advokat je izjavio da je to bilo očekivano zbog značaja predmeta, težine i odgovornosti i dodao da je optuženi ispričao sve onako kako se dogodilo.

Prethodno je saopšteno da je šef stanice preusmerio prigradski voz na pogrešan kolosek.

Šef stanice suočava se sa teškim optužbama za narušavanje bezbednosti u saobraćaju, a za to delo je zaprećena kazna od 10 godina zatvora do doživotne robije.

On se suočava i sa optužbama za višestruko ubistvo iz nehata, ali i optužbama za nanošenje telesnih povreda.

Prema optužnici, propusti su ozbiljni, ne svode se samo na njegovu grešku što je voz uputio u pogrešnom smeru, već se navodi i da je mogao da vidi voz koji je pogrešno skrenuo i da ispravi svoju kobnu odluku, objavili su grčki mediji.

U sudaru brzog putničkog voza, u kojem je bilo više od 350 putnika, sa teretnim vozom u blizini grada Larise u noći između utorka i srede, poginulo je 57 ljudi, uglavnom studenata.

