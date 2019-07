Šeparović: Vukovarske vlasti da sprovedu odluke Ustavnog suda

ZAGREB – Predsednik Ustavnog suda Hrvatske Miroslav Šeparović izjavio je danas da od lokalne vlasti u Vukovaru očekuje da sprovede odluku Ustavnog suda o upotrebi jezika i pisma nacionalnih manjina kojom je određeno da se prava srpske nacionalne manjine u tom gradu moraju unaprediti, kao i da oko toga ne bi želeo da polemiše sa vukovarskim gradonačelnikom Ivanom Penavom.

Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava iyjavio je ranije danas, povodom odluke Ustavnog suda Hrvatske o potrebi unapređenja prava Srba u Vukovaru, koja se tiču jezika i pisma, da nije trenutak za to, jer se, kako je rekao, ne može „preći preko ogromne nepravde iz 1991. godine“.

„Zakon o upotrebi jezika i pisma nacionalnih manjina govori da je na statutima lokalne samouprave ovlašćenje da oni odlučuju o postupnoj primeni tih prava. Imaju dva prava koja ne mogu isključiti, a to je pravo na upotrebu jezika i pisma u javnoj komunikaciji i pravo građana na dobijanje isprava na svom jeziku“, rekao je Šeparocvić za zagrebačku N1 televiziju.

Kako je objasnio, iz zakona proizlazi da je grad taj koji određuje trenutak da to ocene, a Ustavni sud ih na to podstiče.

„Formalno mogu svakog oktobra da kažu da nije još došao trenutak. Mogu, ali moraju to da obrazlože, a Ustavni sud će oceniti jesu li ti razlozi opravdani ili ne i po pravnoj dužnosti odrediti je li to zadovoljavajuće“, rekao je on.

Upitan da li je obrazloženje Penave da legitimno još nije vreme za to, Šeparović je naglasio da se odluke Ustavnog suda moraju izvršavati.

„Mi imamo razumevanja za Vukovar, jer da nemamo odluka bi bila drugačija i prava bi se primenila odmah i sad. Mi od lokalne vlasti očekujemo da odluku sprovedu. Ovo su emocije, ja ih razumem, ali pozivam gradonačelnika i Savet da u oktobru postupe po svom statutu i razmotre dosegnuti nivo razumevanja, snošljivosti i tolerancije, i to obrazlože“, rekao je on.

Dodao je da je i Ante Gotovina po izlasku iz haškog zatvora rekao da je rat završen i da se treba okrenuti budućnosti.

„Onaj ko je ostao bez ičega, neće mu upotreba ćirilice ili srpskog jezika vratiti najmilije, ja sam toga svestan, ja sam duboko svestan trauma, ali moramo se okrenuti budućnosti. Uveren sam da će gradonačelnik to shvatiti i postupiti po tome“, rekao je Šeparović.

