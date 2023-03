Sijarto: Mađarska podržava najnerazvijenije zemlje

DOHA – Mađarska je spremna da nastavi da podržava najnerazvijenijim zemljama sveta da ojača njihovu stabilnost i spreči buduće talase migracija, izjavio je danas ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

Sijarto je na konferenciji UN u Dohi rekao da su negativni efekti rata u susednoj Ukrajini direktno uticali na Mađarsku, navodi se u saopštenju ministarstva. Iako regionalne, posledice rata osećaju se širom sveta, dodao je on, prenosi MTI.

Kako je ocenio, rat je istakao krhkost postojećeg međunarodnog sistema, uz ozbiljne izazove koji se pojavljuju u globalnom snabdevanju hranom i energijom, što bi moglo dovesti do bezbednosnih rizika.

„Nestašica hrane i povećanje cena energije mogli bi da dovedu do ozbiljnih bezbednosnih rizika u zemljama koje imaju nizak nivo razvoja i kojima nedostaje stabilnost“, rekao je Sijarto. To bi lako moglo dovesti do širenja ekstremnih ideologija i rastućeg osećaja straha, koji su među glavnim pokretačima masovne ilegalne migracije, dodao je.

Evropa se suočava sa ozbiljnim bezbednosnim rizicima sa istoka i u takvim uslovima jedva bi se izborila sa izazovom sa juga u vidu povećane ilegalne migracije, dodao je on.

„U svetlu rata u Ukrajini, važnije je nego ikada podržati najmanje razvijene zemlje da spreče dalje masovne talase ilegalnih migracija“, rekao je on.

Mađarska će nastaviti da doprinosi ovim naporima i podrži sve inicijative UN i Evropske unije koje imaju za cilj da povećaju podršku pogođenim zemljama u cilju jačanja njihove stabilnosti, rekao je Sijarto.

On je među prethodnim vladinim merama naveo kreditnu liniju Eksimbanke od 760 miliona američkih dolara najmanje razvijenim zemljama u cilju unapređenja saradnje.

Pored toga, najavljen je kredit za pomoć u vrednosti od 250 miliona dolara za poboljšanje situacije u upravljanju vodama, zdravstvenoj zaštiti i bezbednosti hrane, rekao je mađarski ministar.

Pandemija koronavirusa predstavljala je ogroman izazov za siromašnije zemlje, a Mađarska je doprinela sa 1,7 miliona doza vakcine kako bi pomogla u zaštiti sveta, rekao je Sijarto.

On je istakao i činjenicu da se u mađarskom visokom obrazovanju nudi 715 stipendija za studente iz najnerazvijenijih zemalja sveta. Sa 9.992 podnete prijave ove godine, ovaj broj bi mogao biti povećan, dodao je.

(Tanjug)

