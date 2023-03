Sijarto: Prijateljstvo MAĐ i SRB pomaže Budimpešti da se nosi sa izazovima

BUDIMPEŠTA – Strateško partnerstvo i prijateljstvo Mađarske i Srbije u velikoj meri pomaže Mađarskoj da se bolje nosi sa izazovima bez presedana sa kojima se suočava, izjavio je danas ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto.

On je na Fejsbuku, posle razgovora premijera Mađarske Viktora Orbana i Srbije Ane Brnabić u Beogradu, rekao da se većina zemalja centralne Evrope suočava sa izazovima u tri oblasti: ekonomiji, bezbednosti i snabdevanju energentima, preneo je MTI.

Strateški savez koji Mađarska održava sa Srbijom pomaže u suočavanju sa izazovima u sve tri oblasti, dodao je on.

Najvažniji izazov odnosi se na snabdevanje energentima, pri čemu dve zemlje „drže jedna drugu jače nego ikada ranije“ kako bi garantovale dugoročne snabdevanje energentima, rekao je Sijarto.

U skladu sa dugoročnim dogovorom sa Gaspromom, isporuke prirodnog gasa za Mađarsku stižu preko Srbije, a Mađarska skladišti nekoliko miliona kubnih metara gasa za Srbiju, kazao je on.

Potpisan je sporazum prema kojem će Mađarska i ove godine ponovo držati gas u mađarskim skladišnim kapacitetima za Srbiju, rekao je on.

U toku su pripreme da se udvostruči kapacitet elektroenergetskog interkonektora između dve zemlje i da se transport električne energije učini lakšim, bržim i jednostavnijim, dodao je on.

On je, takođe, rekao da je pritisak koji predstavlja migracija sve veći i da njen osnovni uzrok još nije rešen.

Međutim, činjenica da Mađarska može da sarađuje sa zemljama Zapadnog Balkana u rešavanju situacije je od velike pomoći, dodao je on.

Sijarto je kazao i da je Mađarska prošle godine imala rekordan obim trgovinske razmene sa Srbijom.

Nikada do sada trgovinska razmena nije iznosila šest milijardi evra, što je od velikog značaja, dodao je on.

(Tanjug)

