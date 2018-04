Sirijci igraju dok slave obaranje raketa (video, foto)

Sirijski državni televizijski kanal „Ihbarija el Surija“ objavila je snimke za koje tvrdi da predstavljaju ostatke oborenih raketa kojima je napadnuta Sirija.

No classes for today i guess. pic.twitter.com/v2Bj9H66ZV

Prema izvorima ove TV kuće, snimci su nastali u blizini Homsa.

⭕️ #Missiles intercepted / launched: – Duwali airbase – 4/4 – Dumayr airbase – 12/12 – Baley airbase – 18/18 – Shayrat airbase – 12/12 – Mezzeh airbase (not used) – 5/9 – Homs airbase – 13/16 (slightly damaged) – Barzeh and Jaramanieh – 7/30

Na drugim snimcima vide se i prizori na kojima oduševljeni Sirijci slave obaranje agresorskih raketa.

Syrians celebrate after a failed US missile strike. Into the trash your taxes go. 🇸🇾🇸🇾#Homs #Syria #Damascus pic.twitter.com/LHMyIHzYmh

— İlyâs Safavî (@ilyassafavi) April 14, 2018