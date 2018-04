Sirijski saveznici: Napad komplikuje političko rešenje

DAMASK – Lideri Rusije i Irana saopštili su da je napad Sjedinjenih Država, Francuske i Velike Britanije zakomplikovao izglede postizanja političkog rešenja sedmogodišnjeg rata u Siriji.

Predsednik Rusije Vladimir Putin razgovarao je telefonom sa iranskim predsednikom Hasanom Rohanijem i složili su se da je napad na Siriju „nelegalna akcija koja negativno utiče na političko rešenje u Siriji, saopštio je Kremlj.

(Tanjug)