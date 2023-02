Situacija u UKR i destruktivne izjave Milanovića smanjuju broj dobrovoljaca

ZAGREB – Hrvatski miistar odbrane Mario Banožić sve manju zainteresovanost mladih za dobrovoljno služenje vojnog roka pravda ruskom specijalnom operacijom u Ukrajini, ali i destruktivnim izjavama predsednika Zorana Milanovića koje, kako kaže, ruše osećaj da se služenjem vojnog roka gradi Hrvatska.

Banožića su tokom obilaska radova na izgradnji hangara za helikoptere Black Hawk novinari pitali koliko rasprave s predsednikom države Zoranom Milanovićem utiču na podatak da u vojni sistem ulazi sve manje dobrovoljaca i ko je za to kriv.

„Kad pogledate godine ulazaka u dobrovoljno služenje vojnog roka, odnosno broja ljudi koji se odaziva, on je u padu, najviše nakon same geopolitičke situacije, odnosno agresije Rusije na Ukrajinu. To stvara izazov kod mladih ljudi, pogotovo kod roditelja koji su im najveća podrška“, rekao je Banožić, prenela je Hina.

Dodao je da su tu i određeni ekonomski elementi koje rešavaju, pre svega, kroz povećanje naknade koju bi primali tokom obuke, radiće i na izmenama zakona, a razgovaraće, kaže, i sa drugim resorima.

„Izjave predsednika bi trebalo pre svega da budu afirmativne i konstruktivne za društvo, davati nadu u ovakvim teškim trenutcima“, kaže Banožić.

Banožić je naveo da je Hrvatska vojska jedna od sastavnica domovinske bezbednosti kojoj hrvatski narod najviše veruje jer je u kriznim situacijama pokazala kako je najspremnija za najbrže odgovoriti na izazove.

„Mislim da upravo kroz konstruktivni pristup, afirmativnim načinom rada možemo doći do stvaranja onog osećaja da se kroz dobrovoljno služenje vojnog roka gradi Hrvatska. Ako budu izjave predsednika ovako destruktivne, naravno da to automatski ovu formulu ruši“, rekao je Banožić.

Što se tiče privlačenja budućih vojnika, rekao je i kako ljudi u vojsku neće ići samo zbog novca, već osećaja pripadnosti Hrvatskoj i hrvatskom narodu s onim sposobnostima koje se steknu za vreme obučnih aktivnosti.

Na pitanje da li smatra da Milanović nekada odaje previše informacija kada govori o stanju o vojsci, Banožić je odgovorio da su brojno stanje i stanje materijalno tehničke opremljenosti klasificirani podaci.

„Mislim da to predsednik jako dobro zna, ako ne zna onda bih molio njegove savetnike da ga upozore. Pogotovo kada mu daju informacije u dobroj nameri kao vrhovnom komandantu da bi bio upoznat sa stanjem i planovima, mislim da mora biti upozoren šta taj podatak znači“, naveo je ministar odbrane.

(Tanjug)

